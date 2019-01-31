Решение областного парламента позволит сдержать коммунальный платеж за вывоз мусора для воронежцев

СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-31T17:13:08+03:00

На компенсацию выпадающих доходов единственного действующего пока регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в текущем году заложено 350 млн рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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Сегодня, на 40-м заседаний Воронежской областной Думы депутаты утвердили в двух чтениях закон «О льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Воронежской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU