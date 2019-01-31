Решение областного парламента позволит сдержать коммунальный платеж за вывоз мусора для воронежцев
На компенсацию выпадающих доходов единственного действующего пока регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в текущем году заложено 350 млн рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
.
Изменить размер текста:
Сегодня, на 40-м заседаний Воронежской областной Думы депутаты утвердили в двух чтениях закон «О льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Воронежской области».
ИСТОЧНИК KP.RU