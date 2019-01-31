В Воронеже во время обрушения трубы котельной пострадали две сотрудницы

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-31T17:10:49+03:00

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Продолжаются работы по разбору завалов на месте обрушения дымовой трубы котельной на улице Еремеева. На месте аварии работают бригады МКП «Воронежтеплосеть», ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и МЧС. Появилась информация, что не один, а два сотрудника МКП «Воронежтеплосеть» получили травмы различной степени тяжести. Обе сотрудницы были госпитализированы.

Специалисты стараются полностью освободить оборудование от частей разрушившейся стены и удостовериться в целостности газопровода. Только после этого будет возможно подключение мобильного теплового пункта к газоснабжению.

Насосная группа и котлы не пострадали, и сейчас теплоноситель постоянно циркулирует в системе теплоснабжения, чтобы предотвратить разморозку системы.

ИСТОЧНИК KP.RU