В Воронеже во время обрушения трубы котельной пострадали две сотрудницы
Продолжаются работы по разбору завалов на месте обрушения дымовой трубы котельной на улице Еремеева. На месте аварии работают бригады МКП «Воронежтеплосеть», ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и МЧС. Появилась информация, что не один, а два сотрудника МКП «Воронежтеплосеть» получили травмы различной степени тяжести. Обе сотрудницы были госпитализированы.
Специалисты стараются полностью освободить оборудование от частей разрушившейся стены и удостовериться в целостности газопровода. Только после этого будет возможно подключение мобильного теплового пункта к газоснабжению.
Насосная группа и котлы не пострадали, и сейчас теплоноситель постоянно циркулирует в системе теплоснабжения, чтобы предотвратить разморозку системы.
ИСТОЧНИК KP.RU