УК запустила новостройку в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 17:11 2019-01-31T17:11:29+03:00

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Житель недавно сданного в эксплуатацию дома на улице Ленина, 46 пожаловался на «управдомов» в жилищную инспекцию. По его обращению сотрудники ведомства провели внеплановый выезд. Вот что показала проверка.

- Температура горячей воды в точках водоразбора в ванной комнате квартиры заявителя составляет +34°С, на кухне - + 36°С, при нормативной + 60°С, - сообщили в пресс-службе ГЖИ Воронежской области. - В подъезде №3 не освещены места общего пользования, система аварийного освещения лифтовых холлов подъезда №1 неисправна. В этом же подъезде на 6 и 7 этажах не закрыты вентиляционные решетки на клапанах системы дымоудаления, над козырьком входной группы неисправна водосточная труба.

Но и это еще не все. Уже в первые месяцы после заселения дома выяснилось, что подвал затапливают грунтовые воды. В результате этого на втором этаже паркинга сыреет стена рядом с машиноместом.

Инспекция выдала УК Центрального района предписание об устранении выявленных нарушений и взяла этот вопрос на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU