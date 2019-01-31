Воронежский дилер "Гаус" не открывает двери
Автоцентр "Гаус" не работает уже в течение нескольких дней. Телефон дилера не отвечает. В шоу-руме не горит свет, ворота закрыты. На дверях мы рассмотрели лист со следующим текстом: "29 и 30 января не работаем, с 31 января работаем в обычном режиме". Как видим, войти в "обычный режим" автоцентру пока не удалось.
Признаков жизни пока не видноФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
По неофициальным данным, компания пока не передала клиентам до двух сотен автомобилей. Отметим, что воронежский "Гаус" исчез из списка официальных дилеров "Фольксвагена". Компания по-прежнему может продавать автомобили немецкой марки, но уже в качестве посредника. Ситуацию обстоятельно прокомментировали в "Фольксваген Груп Рус".
ИСТОЧНИК KP.RU