Воронежский дилер "Гаус" не открывает двери

СЕГОДНЯ 17:08 2019-01-31T17:09:02+03:00

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Автоцентр "Гаус" не работает уже в течение нескольких дней. Телефон дилера не отвечает. В шоу-руме не горит свет, ворота закрыты. На дверях мы рассмотрели лист со следующим текстом: "29 и 30 января не работаем, с 31 января работаем в обычном режиме". Как видим, войти в "обычный режим" автоцентру пока не удалось.

Признаков жизни пока не видноФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

По неофициальным данным, компания пока не передала клиентам до двух сотен автомобилей. Отметим, что воронежский "Гаус" исчез из списка официальных дилеров "Фольксвагена". Компания по-прежнему может продавать автомобили немецкой марки, но уже в качестве посредника. Ситуацию обстоятельно прокомментировали в "Фольксваген Груп Рус".

ИСТОЧНИК KP.RU