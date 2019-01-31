2019-01-31T17:09:02+03:00
Авто

Воронежский дилер "Гаус" не открывает двери

Телефон не отвечает, ворота - на замке
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Внутри шоу-рума - пустоВнутри шоу-рума - пустоФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Автоцентр "Гаус" не работает уже в течение нескольких дней. Телефон дилера не отвечает. В шоу-руме не горит свет, ворота закрыты. На дверях мы рассмотрели лист со следующим текстом: "29 и 30 января не работаем, с 31 января работаем в обычном режиме". Как видим, войти в "обычный режим" автоцентру пока не удалось.

Признаков жизни пока не видно Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Признаков жизни пока не видноФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

По неофициальным данным, компания пока не передала клиентам до двух сотен автомобилей. Отметим, что воронежский "Гаус" исчез из списка официальных дилеров "Фольксвагена". Компания по-прежнему может продавать автомобили немецкой марки, но уже в качестве посредника. Ситуацию обстоятельно прокомментировали в "Фольксваген Груп Рус".

ИСТОЧНИК KP.RU

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