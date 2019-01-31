2019-01-31T17:06:01+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области может сесть на 10 лет за 300 граммов конопли

Нововоронежец насушил дикорастущей травы
Ярослав ИВАНОВ
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Жителя Нововоронежа привлекут к ответственности за хранение наркотиков. В квартире и подвале дома у 37-летнего безработного полицейские обнаружили сверток с сухой травой, похожей на коноплю. Экспертиза показала, что содержимое пакета является 291 граммом марихуаны. Такой объем квалифицируется законодательством как крупный размер.

Подозреваемый рассказал, что осенью 2018 года на территории района обнаружил дикорастущую коноплю, сорвал ее, высушил и собирался использовать для личного употребления.

За хранение запрещенных препаратов мужчине грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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