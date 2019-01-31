2019-01-31T16:51:12+03:00
Происшествия

Прокуратура: на воронежский авиазавод поставили контрафактный титан на 7,5 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Больше контрафактный титан на ВАСО не используют.Больше контрафактный титан на ВАСО не используют.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

На коллегии прокуратуры Воронежской области, где подводили итоги 2018 года, сообщили о преступлении, раскрытом на ВАСО.

- Установили, что более 750 сертификатов соответствия на титановые изделия производства ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», поступивших на авиазавод в 2011-2018 гг., поддельные. После этого использование контрафактного металла прекращено, - рассказал заместитель прокурора Воронежской области Юрий Немкин. - По факту причинения предприятию ущерба на сумму более 7,5 млн. руб. возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Название этой статьи весьма длинное - «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства». Максимальное наказание по ней – четыре года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В прокуратуре Воронежской области назвали районы, где хуже всего раскрывают преступления
В Воронеже в автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину, врезался «Форд»
Глава города в Воронежской области вымогал у бизнесмена 900 тыс
Решение областного парламента позволит сдержать коммунальный платеж за вывоз мусора для воронежцев
УК запустила новостройку в центре Воронежа
В Воронеже во время обрушения трубы котельной пострадали две сотрудницы
Воронежский дилер "Гаус" не открывает двери
Житель Воронежской области может сесть на 10 лет за 300 граммов конопли
Бывший пресс-секретарь мэра Воронежа станет вице-префектом Коминтерновского района
Воронеж вошел в число городов, где меньше всего дорожает вторичное жилье
В Воронеже рецидивист избил собутыльника до смерти и вызвал ему "скорую"
Воронежский губернатор предложил театру «выйти в город»
Празднуем: время платной парковки в Воронеже сократили на час
Прокурор области: «У нас нет ни одной жалобы на нарушение правил парковки в центре Воронежа»
В Воронеже пройдет выставка-конкурс "Мой мир без маски"
Воронежцы услышат хиты группы «Кино» в симфообработке
На трассе в Воронежской области задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске
Прокурор Воронежской области: «Работникам обанкротившегося стеклозавода РАСКО вернут долги по зарплате»
В Воронеже из-за сообщения о минировании эвакуировали Облдуму
Страховщики реже пьют кровь воронежских автомобилистов