Прокуратура: на воронежский авиазавод поставили контрафактный титан на 7,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-31T16:51:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На коллегии прокуратуры Воронежской области, где подводили итоги 2018 года, сообщили о преступлении, раскрытом на ВАСО.

- Установили, что более 750 сертификатов соответствия на титановые изделия производства ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», поступивших на авиазавод в 2011-2018 гг., поддельные. После этого использование контрафактного металла прекращено, - рассказал заместитель прокурора Воронежской области Юрий Немкин. - По факту причинения предприятию ущерба на сумму более 7,5 млн. руб. возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Название этой статьи весьма длинное - «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства». Максимальное наказание по ней – четыре года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU