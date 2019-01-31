2019-01-31T16:20:29+03:00
Общество

Бывший пресс-секретарь мэра Воронежа станет вице-префектом Коминтерновского района

Светлана Трунова уходит из управы Центрального района
Ярослав ИВАНОВ
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фото пресс-службы мэрии Воронежафото пресс-службы мэрии Воронежа
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Светлана Трунова переходит из управы Центрального района в Коминтерновскую. По ее сообщению на личной странице в Facebook, она займет пост заместителя руководителя управы.

- Коминтерновский район - наиболее динамично развивающийся и самый населенный. Больше четверти жителей города проживают именно там, и выстраивание эффективной системы обратной связи с горожанами будет одной из моих первых целей, - отметила чиновница в посте в соцсети.

Напомним, Светлана Трунова - опытный административный работник: она руководила управлением информации мэрии Воронежа с 2008 по 2013 год. Снова вернулась на эту должность летом 2018-го, но не надолго, перейдя в управу Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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