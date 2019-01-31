Бывший пресс-секретарь мэра Воронежа станет вице-префектом Коминтерновского района
Светлана Трунова переходит из управы Центрального района в Коминтерновскую. По ее сообщению на личной странице в Facebook, она займет пост заместителя руководителя управы.
- Коминтерновский район - наиболее динамично развивающийся и самый населенный. Больше четверти жителей города проживают именно там, и выстраивание эффективной системы обратной связи с горожанами будет одной из моих первых целей, - отметила чиновница в посте в соцсети.
Напомним, Светлана Трунова - опытный административный работник: она руководила управлением информации мэрии Воронежа с 2008 по 2013 год. Снова вернулась на эту должность летом 2018-го, но не надолго, перейдя в управу Центрального района.
ИСТОЧНИК KP.RU