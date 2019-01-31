Воронеж вошел в число городов, где меньше всего дорожает вторичное жилье

СЕГОДНЯ 16:12 2019-01-31T16:12:44+03:00

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Эксперты Аналитического центра Группы компаний SRG проанализировали, как изменилась стоимость жилья на вторичном рынке в городах-миллионников за последний год. Воронеж вошел в число городов, где средняя цена квадратного метра выросла не более чем на 4 %. Именно на столько возросла цены на квартиры, которые продают прежние владельцы. Стоимость изменилась с 43 176 до 44 919 рублей.

Меньше всего увеличилась плата за квадратный метр в Краснодаре: с 49 743 до 49 982 - на 0,5 %. Меньше, чем на 1 %, изменился этот показатель в Челябинске и Ростове-на-Дону, с 39 272 до 39 507 рублей в первом случае и с 57 503 до 57 944 во втором.

- Лидерами по темпу роста среди них стали Казань (12,7%), Новосибирск (8,6%) и Уфа (7,3%), - сообщают специалисты.

В Казани квадратный метр обойдется теперь в 73 914, а не в 65 577 рублей, как год назад. В столице метр жилой площади стоил год назад в среднем 169 149 рублей, а по последним данным - 176 363 рублей. Разница составляет 4,3 %. В Санкт-Петербурге цена метра с 103 592 рублей выросла до 110 501 рубля. Разница составила 6,7 %.

ИСТОЧНИК KP.RU