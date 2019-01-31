2019-01-31T16:27:48+03:00
Происшествия

В Воронеже рецидивист избил собутыльника до смерти и вызвал ему "скорую"

Ему грозит до 15 лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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Приехавшие на вызов медики «Скорой» обнаружили в бытовке строительной площадки на улице Кривошеина тело 47-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Под подозрение полицейских попал 44-летний коллега потерпевшего, который вызвал «Скорую». Мужчина был ранее судим. И сначала пытался пустить полицейских по ложному следу. Впоследствии он признался, что в ночь с 29 на 30 января выпивал с потерпевшим в бытовке, между ними произошел конфликт, перешедший в драку. Подозреваемый избил своего оппонента, а когда понял, что последний перестал подавать признаки жизни, вызвал медиков.

На него завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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