2019-01-31T15:58:21+03:00
Общество

Прокурор области: «У нас нет ни одной жалобы на нарушение правил парковки в центре Воронежа»

Николай Шишкин высказал свое мнение о том, что теперь машины нельзя оставлять в центре города бесплатно
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Николай Шишкин: "За парковки в черте города платят во всем мире".Николай Шишкин: "За парковки в черте города платят во всем мире".Фото: Юрий КОЗЛОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 31 января, прокурор Воронежской области Николай Шишкин, высказался по поводу системы платных парковок в Центральном и Ленинском районах.

- Специально давал поручение – наши сотрудники выяснили, что в прокуратуру вообще не поступало жалоб по поводу нарушения правил парковки на платных участках. Стало быть, ситуация на них у нас тревоги не вызывает. От себя могу добавить, что за парковку в черте города надо платить во всем мире.

За время работы платных парковок воронежцы ощутили как их явный плюс – уменьшение числа брошенных в центре машин, так и минус – кроме того, что водителям приходится раскошеливаться, зимой туда не так-то просто заехать, ибо чистят их из рук вон плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В прокуратуре Воронежской области назвали районы, где хуже всего раскрывают преступления
В Воронеже в автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину, врезался «Форд»
Глава города в Воронежской области вымогал у бизнесмена 900 тыс
Решение областного парламента позволит сдержать коммунальный платеж за вывоз мусора для воронежцев
УК запустила новостройку в центре Воронежа
В Воронеже во время обрушения трубы котельной пострадали две сотрудницы
Воронежский дилер "Гаус" не открывает двери
Житель Воронежской области может сесть на 10 лет за 300 граммов конопли
Прокуратура: на воронежский авиазавод поставили контрафактный титан на 7,5 миллионов рублей
Бывший пресс-секретарь мэра Воронежа станет вице-префектом Коминтерновского района
Воронеж вошел в число городов, где меньше всего дорожает вторичное жилье
В Воронеже рецидивист избил собутыльника до смерти и вызвал ему "скорую"
Воронежский губернатор предложил театру «выйти в город»
Празднуем: время платной парковки в Воронеже сократили на час
В Воронеже пройдет выставка-конкурс "Мой мир без маски"
Воронежцы услышат хиты группы «Кино» в симфообработке
На трассе в Воронежской области задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске
Прокурор Воронежской области: «Работникам обанкротившегося стеклозавода РАСКО вернут долги по зарплате»
В Воронеже из-за сообщения о минировании эвакуировали Облдуму
Страховщики реже пьют кровь воронежских автомобилистов