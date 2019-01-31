Прокурор области: «У нас нет ни одной жалобы на нарушение правил парковки в центре Воронежа»

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-31T15:58:21+03:00

Николай Шишкин высказал свое мнение о том, что теперь машины нельзя оставлять в центре города бесплатно

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В четверг, 31 января, прокурор Воронежской области Николай Шишкин, высказался по поводу системы платных парковок в Центральном и Ленинском районах.

- Специально давал поручение – наши сотрудники выяснили, что в прокуратуру вообще не поступало жалоб по поводу нарушения правил парковки на платных участках. Стало быть, ситуация на них у нас тревоги не вызывает. От себя могу добавить, что за парковку в черте города надо платить во всем мире.

За время работы платных парковок воронежцы ощутили как их явный плюс – уменьшение числа брошенных в центре машин, так и минус – кроме того, что водителям приходится раскошеливаться, зимой туда не так-то просто заехать, ибо чистят их из рук вон плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU