2019-01-31T15:35:36+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет выставка-конкурс "Мой мир без маски"

Свое мастерство покажут преподаватели художественных школ
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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5 февраля в зале на Кирова, 8 откроется выставка-конкурс «Мой мир без маски».

Свои творческие работы представят педагоги-художники - преподаватели детских художественных школ и детских школ искусств.

Принять участие в конкурсе могут педагоги художественных отделений ДШИ №1, №2, №4, №5, №6, №10, №11, №14, №15, №16, ДХШ Воронежа, ДШИ районов Воронежской области. Работы принимают со 2 по 3 февраля.

Выставка продлится по 13 февраля включительно, воронежцы могут посмотреть ее бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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