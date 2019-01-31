2019-01-31T15:32:36+03:00
Звезды

Воронежцы услышат хиты группы «Кино» в симфообработке

С гастролями снова приедет бывший участник легендарного коллектива, гитарист Юрий Каспарян
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
фото Event-Hallфото Event-Hall
Изменить размер текста:

В Воронеже ждет сюрприз поклонников творчества Виктора Цоя. Хиты группы «Кино» сыграют в феврале в симфообработке. Программа «Симфоническое КИНО» - это оригинальный проект, полностью вдохновленный творчеством Виктора Цоя.

- Бесценная коллекция песен Цоя преподнесена интеллигентно и осторожно. Прогрессивные дирижеры, работающие в проекте, справляются с непростой задачей - сохранить интонацию группы «Кино», представив ее в качественном симфоническом исполнении. Такого раньше в нашей стране не было, чтобы симфонический оркестр играл произведения отечественных рокеров в течение двух часов, - отмечает автор оркестровок Игорь Вдовин.

В проекте участвуют гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян и сын Виктора Цоя Александр, который создал для проекта видеоряд, полностью отражающий всю стилистику культового коллектива.

Концерт пройдет в Event-Hall 14 февраля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В прокуратуре Воронежской области назвали районы, где хуже всего раскрывают преступления
В Воронеже в автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину, врезался «Форд»
Глава города в Воронежской области вымогал у бизнесмена 900 тыс
Решение областного парламента позволит сдержать коммунальный платеж за вывоз мусора для воронежцев
УК запустила новостройку в центре Воронежа
В Воронеже во время обрушения трубы котельной пострадали две сотрудницы
Воронежский дилер "Гаус" не открывает двери
Житель Воронежской области может сесть на 10 лет за 300 граммов конопли
Прокуратура: на воронежский авиазавод поставили контрафактный титан на 7,5 миллионов рублей
Бывший пресс-секретарь мэра Воронежа станет вице-префектом Коминтерновского района
Воронеж вошел в число городов, где меньше всего дорожает вторичное жилье
В Воронеже рецидивист избил собутыльника до смерти и вызвал ему "скорую"
Воронежский губернатор предложил театру «выйти в город»
Празднуем: время платной парковки в Воронеже сократили на час
Прокурор области: «У нас нет ни одной жалобы на нарушение правил парковки в центре Воронежа»
В Воронеже пройдет выставка-конкурс "Мой мир без маски"
На трассе в Воронежской области задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске
Прокурор Воронежской области: «Работникам обанкротившегося стеклозавода РАСКО вернут долги по зарплате»
В Воронеже из-за сообщения о минировании эвакуировали Облдуму
Страховщики реже пьют кровь воронежских автомобилистов