2019-01-31T15:14:43+03:00
Происшествия

На трассе в Воронежской области задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске

Сотрудников ДПС привлекло просроченное водительское удостоверение
Ярослав ИВАНОВ
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Поздним вечером 30 января в Поворинском районе поймали преступника, находящегося в федеральном розыске. Около 23.00 на 500-м километре автодороги «Курск-Саратов» наряд ДПС остановил автомобиль «Джили» с регистрационными знаками Краснодарского края. У 55-летнего водителя, жителя Архангельской области, который ехал из Сочи в Тюмень, оказались просрочены водительские права.

Проверив документы задержанного по базам данных, полицейские обнаружили, что мужчина был ранее судим за тяжкие преступления, в том числе убийство, а с 2018 года находится в федеральном розыске за применение насилия в отношении представителя власти. Задержанного в ближайшее время отправят по месту розыска в Архангельскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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