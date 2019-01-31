2019-01-31T14:36:48+03:00
Звезды

Юные актеры покажут воронежуам спектакль о гениях

Постановку "НЕБО над небом" можно посмотреть в ВКЗ
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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3 февраля воспитанники студии «Театральная, 17», которая работает при ВКЗ, приглашают на постановку «НЕБО над небом» - с театральными, психологическими и философскими цитатами.

Это спектакль-настроение с оригинальной пластикой по мотивам творчества художников Рене Магритта и Франсиско Гойи, писателей Франца Кафки и Германа Гессе, танцовщицы и хореографа Пины Бауш, театрального режиссера Филиппа Жанти. По мнению постановщиков, «НЕБО над Небом» - это необычное место, где рождаются гении.

Напомним, премьеру спектакля "НЕБО над небом" юные воронежские артисты показали на III детском театральном фестивале "Маршак", кроме того, фрагмент постановки воронежские ребята также представляли на Всероссийском фестивале «Оперение» в Сочи.

Спектакль пройдет 3 февраля в ВКЗ, начало в 12.00 (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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