2019-01-31T14:50:23+03:00
Общество

Воронежцам предлагают внести свои предложения по реконструкции "Орленка", парка "Южного" и Площади Победы

Для этого организуют общественные слушания
Юлия ТЕРНОВА
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парк Орленокпарк ОрленокФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Власти Воронежа планируют изменить облик нескольких городских пространств. А чтобы решить, каким именно изменениям быть, мэрия проведет общественные слушания, где горожане смогут внести свои предложения.

Благоустройство ожидает Площадь Победы, парки "Орленок" и "Южный". Если вы точно знаете, как стоило бы преобразить эти места, выскажите свои предложения 25 февраля в Доме архитектора, по адресу Плехановская, 22. Начало в 16.00. При себе нужно иметь паспорт.

С уже существующими проектами благоустройства, которые подготовили власти, можно ознакомиться в общественной приемной в рабочие дни с 9.00 до 17.00, исключая перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Общественная приемная расположена по адресу: площадь Ленина, 8, оф. 404, ВРОО "Центр экологической политики". Телефон 2 52 15 83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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