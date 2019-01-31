2019-01-31T14:46:53+03:00
Общество

Николай Шишкин пояснил, почему уволили Борисоглебского межрайонного прокурора

Прокурор Воронежской области заявил, что Алексей Митрофанов нарушил режим секретности
Юрий КОЗЛОВ
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Алексей Митрофанов.Алексей Митрофанов.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Прокурор Воронежской области прокомментировал отставку Борисоглебского межрайонного прокурора Алексея Митрофанова. Об его увольнении сообщили 14 января.

- Алексей Митрофанов уволен по решению Генпрокуратуры после того, как я передал туда соответствующее представление. Он нарушил режим секретности, - заявил Николай Шишкин.

Напомним, Алексей Митрофанов был назначен Борисоглебским межрайонным прокурором в середине июля 2014 года. А через год, летом 2015-го в школьном лагере в селе Чигорак Борисоглебского района 13-летний подросток, отдыхавший там, купался в реке Ворона, и утонул, не доплыв 20 метров до пляжа. Физрук пытался его спасти, но безуспешно. Между тем мать прокурора Ольга Митрофанова была директором школы № 10, которая и организовывала этот лагерь. В итоге судили только учителя физкультуры, его приговорили к 1,5 годам колонии-поселения.

Мать ребенка пыталась привлечь к ответственности не только учителя физкультуры, но и директора школы, а также ее заместителя. Она посылала жалобы в прокуратуру, ездила на прием в Следственный комитет, добралась до самого главы ведомства Александра Бастрыкина. Добиться своего у нее не получилось. Из районного надзорного ведомства она получала отписки.

В августе 2017 года развалилось уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Митрофанова. Генпрокуратура посчитала, что в его действиях нет состава преступления. Видимо, все эти подозрения сочли ничтожными по сравнению с разглашением какого-то важного документа. А можетю. просто этот "косяк" стал последней каплей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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