2019-01-31T13:37:59+03:00
Происшествия

В торговом центре Воронежа воры посреди дня вынесли из магазина сейф с деньгами

Добычей грабителей стали 40 тысяч рублей
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали подозреваемого в похищении… сейфа. Инцидент произошел в торговом центре на Московском проспекте 1 января. Сотрудница одного из павильонов, придя на работу, обнаружила пропажу. Добычей неизвестных стали более 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что примерно в 12.00 двое неизвестных, воспользовавшись отсутствием посетителей и сотрудников ТЦ, пытались взломать ограждение одного из торговых павильонов, находящихся в холле торгового центра. Им это не удалось, но на помощь пришел третий мужчина: он сломал ограждение, забрал сейф и спрятал его под куртку. После этого налетчики скрылись.

Личность подозреваемого установили: 29-летнего мужчину, неоднократно судимого ранее за аналогичные преступления, задержали. За кражу ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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