2019-01-31T13:31:37+03:00
Общество

Жительница Воронежа избила ногами липецкого автоинспектора

Произошло это после того, как женщина не сумела скрыться от сотрудников ГИБДД
Лия МУРАДЬЯН
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Жительницу Воронежа осудили в Липецкой области за нападение на сотрудника полиции. По сообщению правоохранителей, все случилось в Ельце. Сотрудники ГИБДД остановили 48-летнюю женщину-водителя за выезд на встречную полосу.

Инспекторы попросили документы, чтобы составить протокол, но женщина в ответ надавила на педаль газа. Правда, сбежать у нее не получилось, полицейские быстро остановили даму вновь. Разгневанная женщина вышла из машины и стала бить правоохранителя ногами. Она ударила стража порядка шесть раз и повредила ему колено.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, женщину привлекли к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти – часть 2 статьи 318 УК. Жительнице Воронежа дали три года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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