Прокурор Воронежской области Николай Шишкин: «Президент сказал не кошмарить бизнес, а федеральные чиновники его не слушают»

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-31T13:19:50+03:00

Руководитель надзорного ведомства посетовал на то, что внеплановые проверки проводят без согласования с его сотрудниками

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На пресс-конференции прокурор Воронежской области Николай Шишкин сделал заявление по поводу проверок предприятий малого и среднего бизнеса:

- Наш Президент потребовал не кошмарить бизнес, а в итоге его указание не выполняют. Федеральные ведомства присылают своих специалистов, чтобы проводить внеплановые проверки. При этом наших сотрудников в известность не ставят. Мы отправили предложения в Генпрокуратуру, чтобы отрегулировать нормальное взаимодействие с федеральными чиновниками в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU