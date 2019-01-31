Более тысячи жителей Воронежской области пострадали из-за гололеда

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-31T13:05:49+03:00

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С 24 по 30 января с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 2961 человек. Об этом 31 января сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Чаще всего травмировались, конечно, в Воронеже – 2110.

Непосредственно из-за гололеда пострадали 1096 жителей региона. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Госпитализация понадобилась лишь в 11% случаев. Также за отчетный период зарегистрировано 14 случаев обморожений и 4 случая переохлаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU