2019-01-31T13:05:22+03:00
Общество

В Воронеже продолжаются поиски 14-летней школьницы

Возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней
Ярослав ИВАНОВ
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Фото предоставлено следственным управлением СК России по Воронежской области.Фото предоставлено следственным управлением СК России по Воронежской области.
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Следователи просят оказать содействие в розыске 14-летней Анастасии Зарубиной. Девочка утром 28 января ушла из дома на улице Олеко Дундича и до сих пор не вернулась. Возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

Девочке на вид 13-14 лет, она ростом 161 см, худощавая, у нее прямые темные волосы, карие глаза, смуглая кожа. Школьница была одета в зеленую зимнюю куртку, черные спортивные утепленные штаны, черные ботинки.

Силовики просят всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения девушки, сообщить по телефонам: 8(473) 272-23-90, 8(473) 272-17-30; 8-920-218-14-09; 8(473) 251-12-16; 8(473) 278-62-78; 8(473) 251-68-79 или 02. Конфиденциальность гарантируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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