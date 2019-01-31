Воронежцам предложили увидеть "призраков блокадного Ленинграда" на фоне ночного неба

СЕГОДНЯ 12:44 2019-01-31T14:08:22+03:00

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Воронежцы могут увидеть "небесную выставку" редких кадров блокадного Ленинграда. Присоединиться к всероссийской акции памяти воронежцам предложил местный туристическо-информационный центр. К 75-летию снятия блокады, которое отмечали 27 января, Музей Победы запустил проект "Цифровое небо Победы". Скачав специальное приложение, можно навести камеру смартфона на небосклон и увидеть ожившие призраки прошлого на фоне звезд или хмурых зимних облаков.

В экспозиции снимки фотокорреспондентов центральных периодических изданий и фронтовой редакции ТАСС - Бориса Кудоярова, Якова Рюмкина, Михаила Трахмана, Александра Устинова, Анатолия Гаранина, Романа Мазелева, Григория Чертова. Собственно, для того, чтобы их посмотреть, необходимо скачать в AppStore приложение SpheroidUniverseAR на iPhone6S или более позднюю модель с iOS 11. Также мобильное приложение доступно для смартфонов с OSAndroid.

ИСТОЧНИК KP.RU