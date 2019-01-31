2019-01-31T12:37:32+03:00
Общество

Участников боев за Воронеж обследовали на дому

А заодно посмотрели, в каких условиях живут ветераны
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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В Центральном районе Воронежа комиссия, в которую вошли чиновники управы и врачи, посетили ветеранов, участвовавших в боях за город. Их сегодня те территории района проживает семь человек.

Врачи-терапевты обследовали ветеранов, взяли у них анализы и сняли ЭКГ.

Тем временем сотрудники управы оценили, в каких условиях проживают ветераны. По итогам этого обследования чиновники приняли решение провести в трех квартирах косметический ремонт.

- При участии районной поликлиники решили вопрос оказания необходимой консультационно-диагностической помощи ветеранам на дому, - рассказали в управе Центрального района. - Подобные мероприятия проводились и раньше, однако теперь они будут продолжены в новом формате на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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