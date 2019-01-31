Участников боев за Воронеж обследовали на дому
В Центральном районе Воронежа комиссия, в которую вошли чиновники управы и врачи, посетили ветеранов, участвовавших в боях за город. Их сегодня те территории района проживает семь человек.
Врачи-терапевты обследовали ветеранов, взяли у них анализы и сняли ЭКГ.
Тем временем сотрудники управы оценили, в каких условиях проживают ветераны. По итогам этого обследования чиновники приняли решение провести в трех квартирах косметический ремонт.
- При участии районной поликлиники решили вопрос оказания необходимой консультационно-диагностической помощи ветеранам на дому, - рассказали в управе Центрального района. - Подобные мероприятия проводились и раньше, однако теперь они будут продолжены в новом формате на постоянной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU