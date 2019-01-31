В Воронеже рецидивист взял 1,6 млн рублей за "помощь" в досрочном освобождении мошенника

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-31T13:07:49+03:00

Теперь ему самому светит срок за мошенничество в особо крупном размере

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Кривого могила исправит. В Воронеже 51-летний мошенник-рецидивист снова погорел на мошенничестве. В этот раз на особо крупном. Выманил аж 1,6 млн рублей.

К мужчине обратился коллега по работе, зная, что тот сидел в местах заключения. Страждущий просил оказать помощь в условно-досрочном освобождении брата из мест лишения свободы, отбывающего наказание за мошенничество. «Опытный сиделец» не имел возможности по решению проблемы, но согласился помочь. Грех же не взять денег, если дают. На решение вопроса он получил от потерпевшего 1,6 млн рублей и потратил их на личные нужды.

Брат потерпевшего, когда освободился из мест лишения свободы, обратился в полицию. Теперь рецидивисту светит снова срок - за мошенничество в особо крупном размере ему грозит до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU