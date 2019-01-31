В Воронеже роддома закроют на плановую дезинфекцию

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-31T12:23:37+03:00

Генеральная уборка будет проводиться до 30 сентября

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С 15 апреля в роддомах и акушерских отделениях Воронежской области начнется ежегодная плановая дезинфекция. Генеральные уборки проведут во всех помещениях с использованием дезинфицирующих средств, применять которые можно только в отсутствие пациентов.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили график плановых дезинфекций:

– с 15.04.2019 по 29.04.2019 – акушерское отделение в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»;

– с 15.04.2019 по 06.05.2019 – БУЗ ВО «Воронежский родильный дом №3»;

– с 06.05.2019 по 27.05.2019 – БУЗ ВО «Воронежский родильный дом №2»;

– с 13.05.2019 по 27.05.2019 – акушерское отделение в БУЗ ВО «Павловская РБ»;

– с 27.05.2019 по 17.06.2019 – перинатальный центр БУЗ ВО «Воронежская областная больница №1» (I корпус);

– с 05.08.2019 по 26.08.2019 – акушерское отделение в БУЗ ВО «Лискинская РБ»;

– с 19.08.2019 по 09.09.2019 – родильный дом (корпус №2) БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №10»;

– с 09.09.2019 по 30.09.2019 – акушерское отделение в БУЗ ВО «Россошанская РБ»;

– с 09.09.2019 по 30.09.2019 – перинатальный центр БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» (II корпус).

ИСТОЧНИК KP.RU