2019-01-31T12:23:37+03:00
Общество

В Воронеже роддома закроют на плановую дезинфекцию

Генеральная уборка будет проводиться до 30 сентября
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 15 апреля в роддомах и акушерских отделениях Воронежской области начнется ежегодная плановая дезинфекция. Генеральные уборки проведут во всех помещениях с использованием дезинфицирующих средств, применять которые можно только в отсутствие пациентов.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили график плановых дезинфекций:

– с 15.04.2019 по 29.04.2019 – акушерское отделение в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»;

– с 15.04.2019 по 06.05.2019 – БУЗ ВО «Воронежский родильный дом №3»;

– с 06.05.2019 по 27.05.2019 – БУЗ ВО «Воронежский родильный дом №2»;

– с 13.05.2019 по 27.05.2019 – акушерское отделение в БУЗ ВО «Павловская РБ»;

– с 27.05.2019 по 17.06.2019 – перинатальный центр БУЗ ВО «Воронежская областная больница №1» (I корпус);

– с 05.08.2019 по 26.08.2019 – акушерское отделение в БУЗ ВО «Лискинская РБ»;

– с 19.08.2019 по 09.09.2019 – родильный дом (корпус №2) БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №10»;

– с 09.09.2019 по 30.09.2019 – акушерское отделение в БУЗ ВО «Россошанская РБ»;

– с 09.09.2019 по 30.09.2019 – перинатальный центр БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» (II корпус).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже эвакуировали Облдуму и департамент образования
Страховщики реже пьют кровь воронежских автомобилистов
Юные актеры покажут воронежуам спектакль о гениях
Воронежцам предлагают внести свои предложения по реконструкции "Орленка", парка "Южного" и Площади Победы
Николай Шишкин пояснил, почему уволили Борисоглебского межрайонного прокурора
В торговом центре Воронежа воры посреди дня вынесли из магазина сейф с деньгами
Жительница Воронежа избила ногами липецкого автоинспектора
Прокурор Воронежской области Николай Шишкин: «Президент сказал не кошмарить бизнес, а федеральные чиновники его не слушают»
Более тысячи жителей Воронежской области пострадали из-за гололеда
В Воронеже продолжаются поиски 14-летней школьницы
Воронежцам предложили увидеть "призраков блокадного Ленинграда" на фоне ночного неба
В Воронеже обрушилась 20-метровая труба котельной: восемь домов остались без тепла
Участников боев за Воронеж обследовали на дому
В Воронеже рецидивист взял 1,6 млн рублей за "помощь" в досрочном освобождении мошенника
Сбербанк продлил скидку на ипотеку
Воронежцам покажут театральные плакаты народного художника Олега Савостюка
Воронежские чиновники стали донорами
Жителям Воронежской области снизили плату за вывоз мусора за счет НДС
Вслед за воронежской мэрией эвакуировали здание ДИЗО
Сбербанк и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве
В воронежском институте инженерных технологий в последний момент отменили выборы ректора