Воронежцам покажут театральные плакаты народного художника Олега Савостюка

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-31T12:18:00+03:00

Изменить размер текста: A A

31 января в фойе второго этажа Дома актера откроется выставка академика Российской академии художеств Олега Савостюка.

Народный художник России давно уже сроднился с Воронежем: по городу ездят автобусы и троллейбусы, оформленные рисунками Савостюка, в области несколько лет проходят пленэры, созданные по его инициативе, он много лет возглавляет аттестационную комиссию нашего художественного училища. И, конечно, мастер много пишет Воронеж и воронежцев. Работает Олег Михайлович в узнаваемой плакатной манере. И в этот раз воронежцам как раз покажут выставку театрального плаката работы мэтра. Савостюк создавал плакаты и афиши к балетам Большого театра.

Выставку можно посмотреть бесплатно до конца февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU