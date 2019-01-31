2019-01-31T12:18:00+03:00
Звезды

Воронежцам покажут театральные плакаты народного художника Олега Савостюка

Выставку можно посмотреть бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Олег СавостюкОлег СавостюкФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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31 января в фойе второго этажа Дома актера откроется выставка академика Российской академии художеств Олега Савостюка.

Народный художник России давно уже сроднился с Воронежем: по городу ездят автобусы и троллейбусы, оформленные рисунками Савостюка, в области несколько лет проходят пленэры, созданные по его инициативе, он много лет возглавляет аттестационную комиссию нашего художественного училища. И, конечно, мастер много пишет Воронеж и воронежцев. Работает Олег Михайлович в узнаваемой плакатной манере. И в этот раз воронежцам как раз покажут выставку театрального плаката работы мэтра. Савостюк создавал плакаты и афиши к балетам Большого театра.

Выставку можно посмотреть бесплатно до конца февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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