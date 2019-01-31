Жителям Воронежской области снизили плату за вывоз мусора за счет НДС
Сегодня, 31 января, депутаты воронежской Облдумы приняли законопроект, который снизит тариф на вывоз мусора. Как и предполагалось ранее, жители области будут оплачивать услугу, которую теперь будут предоставлять региональные операторы, без учета НДС. Этот выход предлагал губернатор Александр Гусев, чтобы снизить нагрузку на кошельки воронежцев:
- Мы договорились, что, если на федеральном уровне сейчас не сумеют оперативно решить проблему компенсации региональным операторам затрат на НДС, то в конце января на местном уровне мы примем такой закон. Договоренность с депутатами Облдумы есть. Федеральный бюджет нам потом в случае более позднего принятия решения эти затраты вернет, - сообщад глава региона.
Размер суммы к оплате получался действительно пугающим, учитывая, что платить необходимо было за каждого просписанного. К счастью, от этого правила решили освободить жителей многоквартирных домов, которым плата будет начисляться за квадратные метры. По заверениям депутатов, с учетом изложенного подорожание услуги по отношению к старым суммам составит 3-4 %.
ИСТОЧНИК KP.RU