Воронежские чиновники стали донорами

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-31T12:15:36+03:00

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В среду, 30 января, на улице 20-летия Октября у здания управы Ленинского района развернулся мобильный пункт Областной станции переливания крови. Эта акция, ставшая уже традиционной, привлекла много добровольных доноров. Среди них – сотрудники управ Ленинского, Коминтерновского, Железнодорожного, Левобережного районов, сотрудники городских управлений дорожного хозяйства, физической культуры и спорта, развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики, а также работники различных предприятий и организаций, расположенных на территории района. Нашлись желающие поделиться кровью и среди прохожих, узнавших о проведении акции. В этот день донорами стали около сотни человек.

- Добровольцы предварительно проходят обязательное первичное анкетирование, в котором волонтёр отвечает на вопросы о своём здоровье, первичный скрининг крови и первичный врачебный осмотр, - рассказали в управе Ленинского района. - И только после этого, если все этапы пройдены и нет никаких противопоказаний к сдаче крови, человек становится донором. Средняя потребность Воронежской области в компонентах крови составляет около 30 литров в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU