В воронежском институте инженерных технологий в последний момент отменили выборы ректора

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-31T10:58:03+03:00

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В Минобрнауки отменили выборы ректора Воронежского государственного университета инженерных технологий. Министерство выпустило соответствующий приказ. В вузе как раз заканчивался прием заявок на этот пост. Одним из главных претендентов на него стал бывший проректор ВГУ Василий Попов, который назначен временно исполняющим обязанности ректора ВГУИТ. Это произошло после того, как у его предшественника Евгения Чертова закончились полномочия в связи с достижением предельно допустимого для этой должности возраста. Об этом "Комсомолка" сообщала в середине января.

О причинах отмены выборов Минобрнауки не сообщает. Как сообщает "Коммерсантъ", Василий Попов назвал произошедшее формальностью и сослался на необходимость подготовить к процедуре некоторые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU