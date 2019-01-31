2019-01-31T10:05:30+03:00
Общество

В Воронеже подготовят проект реконструкции Петровской набережной до конца 2019 года

Об этом заявил губернатор на очередной планерке
Юлия ТЕРНОВА
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Александр Гусев на заседании правительства области сообщил, что в 2019 году будут готовить проектные решения по благоустройству Петровской набережной. Они должны быть готовы до конца года. О набережной речь зашла во время обсуждения федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который реализуется по всей стране до 2024 года. Воронежской области в общей сложности обещают выделить до окончания проекта 4.35 миллиарда рублей.

Напомним, что средства эти тратятся на ремонт запущенных дворов жилых многоэтажек и на преображение публичных городских пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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