Под Воронежем "УАЗ" сбил 7-летнего ребенка, который выбежал на дорогу из автобуса

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-31T09:49:56+03:00

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В минувшую среду, 30 января, "УАЗ Патриот" сбил семилетнего ребенка на дороге "Курск – Борисоглебск – село Кучугуры" в Нижнедевицком районе. Это случилось на втором километре около 14.10.

Как сообщают в пресс-службе главного управления полиции по Воронежской области, за рулем 44-летний мужчина. Мальчик якобы внезапно выскочил из-за стоящего на обочине автобуса и попытался перебегать проезжую часть. К счастью, ребенок остался жив. Его доставили в больницу, где сейчас помощь ему оказывают врачи. По факту произошедшего проводят проверку в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU