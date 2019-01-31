Воронежцы жалуются на свалку из снега и мусора в Левобережном районе

СЕГОДНЯ 08:56 2019-01-31T10:12:58+03:00

Если снег весной растает, то хлам сам по себе никуда не денется

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Воронежцы сообщают о свалке снега, на этот раз в Левобережном районе. Сюда приезжают "КамАЗы", чтобы сбросить снег. Расположилась свалка около лесного массива, на пересечении улиц Нововоронежской и Балашовской. Особенно горожан возмутило то, что здесь оказался и мусор. О проблеме написали в сообществе "Типичный Воронеж".

- Что будет тут весной? Кучи хлама! Это законно вообще? - возмущается аноним, автор поста.

По информации от управы района, снег, собранный с городских улиц, там складируется по согласованию с департаментом экологии, который создал перечь разрешенных для этого мест. Однако мусор приносят уже местные жители. В мэрии предупреждают, что за это предусмотрена административная ответственность. Весной городские власти обещают убрать этот хлам.

Напомним, что не так давно департамент экологии провел рейд и нашел в городе ряд несанкционированных свалок снега. На одну из них, расположенную в частном секторе улицы Ломоносова, до этого жаловались горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU