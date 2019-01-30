Воронежцы на день раньше всей страны увидят новую драму с Денисом Шведовым

СЕГОДНЯ 20:36 2019-01-30T20:42:48+03:00

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6 февраля, на день раньше официального выхода в прокат, воронежцы увидят новую драму режиссера Юрия Быкова «Завод».

Прямо посреди дня из своего «мерса» похищен местный олигарх. Неизвестные в балаклавах потребовали за него большой выкуп. Отвезти деньги берется глава личной охраны бизнесмена по кличке Туман. Его вооруженные до зубов «спецы» приезжают ночью на завод босса, где того держат в заложниках. Они пока не знают, что те другие, забаррикадировавшиеся в цехе, - местные рабочие во главе с бывшим спецназовцем по прозвищу Седой. Полгода без зарплаты и предстоящее банкротство предприятия толкнули их на отчаянный шаг.

Чтобы вытащить своего хозяина, «спецы» не остановятся ни перед чем. Но в отличие от них «работягам» больше нечего терять…

Фильм покажут в 19.30 в кинотеатре "Синема Парк". Билеты можно купить в кассе или выграть в "Комсомолке" - подробности на нашей страничке в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU