В Воронеже объявили конкурс «народных» проектов благоустройства
Управа Левобережного района принимает заявки от инициативных жителей на конкурс проектов благоустройства территории на 2019 год. Это могут быть:
• устройство объектов водоснабжения, водоотведения;
• устройство объектов уличного освещения;
• устройство объектов дорожной инфраструктуры;
• ремонт и благоустройство объектов по организации досуга населения;
• устройство объектов физической культуры и массового спорта;
• устройство объектов по обеспечению пожарной безопасности;
• благоустройство мест массового отдыха населения (пляжи, парки, скверы, зоны отдыха);
• устройство тротуарных дорожек;
• ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, памятных объектов и знаков;
• устройство детских игровых и спортивных площадок;
• благоустройство мест гражданских захоронений.
Обязательным условием в реализации проекта является вовлечение местных жителей в процесс его финансирования.
Справки по тел.: 244-03-68 – отдел развития микрорайонов Масловка и Никольское управы Левобережного района.
ИСТОЧНИК KP.RU