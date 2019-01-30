2019-01-30T20:06:51+03:00
Общество

В Воронеже объявили конкурс «народных» проектов благоустройства

Заявки принимают в Левобережном районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Управа Левобережного района принимает заявки от инициативных жителей на конкурс проектов благоустройства территории на 2019 год. Это могут быть:

• устройство объектов водоснабжения, водоотведения;

• устройство объектов уличного освещения;

• устройство объектов дорожной инфраструктуры;

• ремонт и благоустройство объектов по организации досуга населения;

• устройство объектов физической культуры и массового спорта;

• устройство объектов по обеспечению пожарной безопасности;

• благоустройство мест массового отдыха населения (пляжи, парки, скверы, зоны отдыха);

• устройство тротуарных дорожек;

• ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, памятных объектов и знаков;

• устройство детских игровых и спортивных площадок;

• благоустройство мест гражданских захоронений.

Обязательным условием в реализации проекта является вовлечение местных жителей в процесс его финансирования.

Справки по тел.: 244-03-68 – отдел развития микрорайонов Масловка и Никольское управы Левобережного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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