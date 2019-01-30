В Воронежской области продавцу грозит крупный штраф за продажу пива несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 19:37 2019-01-30T19:37:32+03:00

Это уже второй случай нарушения со стороны работника торговли

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Во время дежурства в вечернее время на одной из улиц Острогожска полицейские заметили девочку, выходящую из магазина с банкой пива в руке. Стражи правопорядка подошли к ней и поинтересовались ее возрастом. Девушка рассказала, что ей 16 лет, а пиво она купила в магазине.

Дальнейшая проверка подтвердила факт продажи продавцом магазина алкогольного напитка несовершеннолетней. Причем данный торговый работник уже привлекался к ответственность за такое же нарушение.

- В настоящее время в отношении 59-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

За нарушение подозреваемой грозит штраф вы размере до 80 тысяч рублей или год исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU