В Центральном районе Воронежа выясняли, что мешает уборке тротуаров от снега

СЕГОДНЯ 19:14 2019-01-30T19:14:05+03:00

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В управе Центрального района прошло совещание, посвященное вопросам зимней уборки тротуаров и общественных пространств. По данным управы, протяженность улиц, требующих уборки составляет больше 220 км. Исходя из нормативной нагрузки на одного дворника (1350 кв.м), району требуется 207 дворников. Однако в штатном расписании предусмотрены только 56 единиц.

- Также в настоящее время Комбинатом благоустройства Центрального района для уборки тротуаров используется 15 единиц малой коммунальной уборочной техники: 4 трактора «МТЗ-320» для подметания тротуаров и сдвигания снега, 3 МКМ УАЗ Чистик для посыпки тротуаров противогололедными материалами и 8 ручных подметально-роторных машин, - рассказали в управе Центрального района. - За последние два года количество приобретенной техники для уборки тротуаров увеличилось в 2,5 раза, выросла производительность труда, но этого количества все ещё недостаточно.

По оценкам специалистов, району необходимо не менее 25 малых коммунальных машин. В этом году планируется приобрести шесть единиц мини-техники.

ИСТОЧНИК KP.RU