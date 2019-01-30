2019-01-30T18:27:12+03:00
Происшествия

Болтливого воронежца ограбил случайный знакомый

Мужчина сам рассказал злоумышленнику о карманных деньгах
Елена ФЕДЯШЕВА
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Потерпевший лишился 7000 рублейПотерпевший лишился 7000 рублейФото: из архива «КП»
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Не зря советуют не разговаривать с незнакомцами. Особенно о наличии денег. 41-летний воронежец жестоко поплатился за пренебрежение этим правилом.

27 января в половине пятого утра потерпевший распивал спиртные напитки в компании со случайным знакомым. В ходе застолья имел неосторожность рассказать о том, что у него при себе есть 7000 рублей. Дождавшись момента, когда товарищ пошел домой, злоумышленник напал на него и открыто похитил деньги.

Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого в Юго-Западном районе. В отделе полиции он признался в преступлении, рассказав, что нуждался в средствах на личные нужды.

По статье «грабеж» мужчине грозит семь лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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