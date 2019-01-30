В воронежском селе на пожаре погиб двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-30T17:49:48+03:00

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Следователи изучают обстоятельства гибели двухлетнего мальчика. Тело ребенка со следами ожогов обнаружили в одном из домов села Верхняя Тишанка Таловского района после тушения пожара 29 января. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с нагревательными приборами - будет проверена следственным путем, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. - Сотрудники СК России осмотрели место происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские с целью установления точной причины смерти и пожаро-техническая для выяснения причины возникновения пожара. Опрашиваются свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU