В Воронеже без вести пропала 14-летняя девочка
Школьница пропала 28 января
фото со страницы группы поисково-спасательного отряда "Черноземье" в соцсети "ВК"
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Волонтеры из поисково-спасательного объединения «Черноземье» просят воронежцев помочь в поисках 14-летней Анастасии Зарубиной. Школьница пропала без вести в понедельник, 28 января. В 7.40 она отправилась в школу из своего дома №21 по улице Олеко Дундича и бесследно пропала.
Приметы Анастасии: рост 161 см, среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в светло-зеленую парку, черные спортивные брюки и черные ботинки.
Поисковики просят всех, кому что-то известно о месте нахождения Анастасии, сообщить по телефонам 8 906 670 23 44, 112 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU