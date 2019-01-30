Два воронежца поехали из гостей на чужой машине

СЕГОДНЯ 16:44 2019-01-30T16:44:33+03:00

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Два воронежца, одному 23, другому – 25, в ночь на 27 января были в гостях на Бульваре Победы. Выходя из дома, заметили во дворе припаркованный автомобиль ВАЗ – 2106 и решили поехать домой с комфортом. Разбили стекло машины и завели двигатель.

Не найдя утром своего автомобиля, владелец обратился в полицию. В результате поисков угнанную машину нашли около дома, в котором проживал один из подозреваемых. Вскоре задержали и второго подозреваемого. В отделении полиции злоумышленники признались в содеянном.

В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. По факту возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Похитителям грозит семь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU