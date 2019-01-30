Офис воронежской авиакомпании "Полет" нашел нового владельца

СЕГОДНЯ 16:05 2019-01-30T16:05:35+03:00

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Офис на проспекте Труда, который принадлежал воронежской авиакомпании "Полет", нашел нового владельца. Им стал конкурсный управляющий Эдуард Гриченко, действующий в интересах Виктора Бурлова. Стоимость лота составила 23,8 миллиона рублей. В него вошли как земля под двухэтажным зданием, так и отдельные его части. Имущество находится в залоге у банка.

Напомним, в 2015 году Росавиация лишила компанию "Полет" лицензии. А в прошлом году появилась информация о выставлении на продажу самолета Ан-124 "Руслан" 1994 года выпуска, который ранее принадлежал фирме. Цена лота составляла более 833 миллионов рублей. "Оценочная стоимость объекта значительно выше текущей цены продажи", - отмечалось в объявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU