2019-01-30T16:00:55+03:00
Общество

В Воронеже суд отобрал у компании участок за Домом Михайлова, где строили офис

Прокуратура определила, что четырехэтажное здание возводили, нарушая закон об охране памятников. И не только его
Юрий КОЗЛОВ
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Дом Михайлова, похоже, наконец-то оставят в покое.Дом Михайлова, похоже, наконец-то оставят в покое.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Похоже, подошла к логическому завершению история со строительством офиса по адресу: улица Пушкинская, 14Б. Новое здание рядом с имеющим культурную ценность Домом Михайлова возводили без документов на земельный участок, с нарушением его целевого назначения. Кроме того, не принимали во внимание и, как следствие, не учли, что до памятника старины у нового офиса должно быть солидное расстояние. Однако новостройка стояла едва ли не впритык к Дому Михайлова.

Разрешение на строительство отменили, однако компания продолжала возводить офис, наплевав на это. Теперь в надзорном ведомстве выяснили, что и срок аренды земельного участка истек и не возобновлялся. Прокурор города подал иск в суд о возвращение земли из незаконного владения.

29 января Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора. Решение могут обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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