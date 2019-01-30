В Воронеже суд отобрал у компании участок за Домом Михайлова, где строили офис

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-30T16:00:55+03:00

Прокуратура определила, что четырехэтажное здание возводили, нарушая закон об охране памятников. И не только его

Изменить размер текста: A A

Похоже, подошла к логическому завершению история со строительством офиса по адресу: улица Пушкинская, 14Б. Новое здание рядом с имеющим культурную ценность Домом Михайлова возводили без документов на земельный участок, с нарушением его целевого назначения. Кроме того, не принимали во внимание и, как следствие, не учли, что до памятника старины у нового офиса должно быть солидное расстояние. Однако новостройка стояла едва ли не впритык к Дому Михайлова.

Разрешение на строительство отменили, однако компания продолжала возводить офис, наплевав на это. Теперь в надзорном ведомстве выяснили, что и срок аренды земельного участка истек и не возобновлялся. Прокурор города подал иск в суд о возвращение земли из незаконного владения.

29 января Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора. Решение могут обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU