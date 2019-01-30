В Воронеже суд по инициативе Роспотребнадзора закрыл кафе и ресторан

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-30T15:57:52+03:00

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Советский районный суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора по Воронежской области и приостановил на 10 суток работу ресторана «Марани» и кафе «Gosti». В этих заведениях специалисты ведомства обнаружили целый «букет» нарушений законодательства. Шахты вытяжных систем вентиляции не выведены над коньком крыши на высоту не менее 1-го метра, забор воздуха осуществляется на высоте менее двух метров от поверхности земли; моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги и тепла, не оборудованы локальными вытяжками; канализационные стояки проходят по стене производственного помещения. Эти и другие выявленные нарушения могли стать причиной заболевания и отравления людей.

Решение суда от 29 января по закону подлежит немедленному исполнению и уже вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU