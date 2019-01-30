Ольга Патрина покидает воронежскую мэрию
Последние шесть лет она руководила управлением делами, учета и отчетности
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После 27 лет работы в органах местного самоуправления Ольга Патрина покидает воронежскую мэрию. В карьере Патриной работа как в городской администрации, так и в аппарате Воронежской облдумы. С 2013 по 2019 год Она была руководителем управления делами, учета и отчетности мэрии.
Ольга Васильевна Патрина – действительный муниципальный советник муниципальной службы 1 класса.
С 5 февраля 20019 года обязанности руководителя управления будут возложены на заместителя Шестакову Наталью Александровну.
ИСТОЧНИК KP.RU