В Воронежской области поймали находившегося в федеральном розыске
В одном из магазинов Борисоглебска покупатель попытался пробежать через кассу, не оплатив товар. Сотрудники торговой точки нажали тревожную кнопку. Тем временем наперерез злоумышленнику бросился совершавший в этот момент покупки полицейский. Вместе с подоспевшими бойцами Росгвардии они скрутили мужчину.
Изучив записи с камер видеонаблюдения магазина, стражи правопороядка выяснили, что подозреваемый похитил товары с полок. Злоумышленник оказался ранее объявленным в федеральный розыск за совершение преступлений против личности.
- В ОМВД России по г. Борисоглебску по факту грабежа возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Подозреваемого задержали.
А полицейского за добросовестное отношение к своей работе поощрили.
ИСТОЧНИК KP.RU