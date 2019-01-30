В Воронежской области поймали находившегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-30T14:58:37+03:00

Злоумышленник пытался выбежать из торгового зала с похищенными товарами Фото: из архива «КП»

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В одном из магазинов Борисоглебска покупатель попытался пробежать через кассу, не оплатив товар. Сотрудники торговой точки нажали тревожную кнопку. Тем временем наперерез злоумышленнику бросился совершавший в этот момент покупки полицейский. Вместе с подоспевшими бойцами Росгвардии они скрутили мужчину.

Изучив записи с камер видеонаблюдения магазина, стражи правопороядка выяснили, что подозреваемый похитил товары с полок. Злоумышленник оказался ранее объявленным в федеральный розыск за совершение преступлений против личности.

- В ОМВД России по г. Борисоглебску по факту грабежа возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Подозреваемого задержали.

А полицейского за добросовестное отношение к своей работе поощрили.

ИСТОЧНИК KP.RU