Житель Воронежской области пришел к бывшей жене мириться, но вместо этого ее обокрал

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-30T14:49:08+03:00

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33-летний житель Воронежской области решил, что в жизни пора что-то менять. Потому он направился к своей 34-летней бывшей супруге с предложением помириться. Встреча состоялась вечером 27 января у дома в селе Бугаевка Ольховатского района.

Оба экс-супруга сидели в автомобиле "Шкода-Фабия" и беседовали. Тут мужчина заметил, что в кармане двери лежит кошелек. Как велик был соблазн! И наш герой не смог устоять.

- Потерпевшая обнаружила пропажу лишь утром, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и незаконное хранение наркотиков.

В этот раз мужчина скрывался от полицейских у своих друзей в Подгоренском районе. Когда его задержали, кошелек был в кармане. Вот только денег там уже не осталось - мужчина их потратил. За кражу ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU