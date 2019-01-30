2019-01-30T14:42:04+03:00
Общество

Важные новшества, которые начали действовать в законодательстве Воронежской области с 2019 года

О наиболее значимых для граждан инициативах напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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С 1 января 2019 года продлены льготы для ряда категорий граждан

В частности, для людей, страдающих почечной недостаточностью, сохранена ежемесячная компенсация проезда к месту проведения гемодиализа. Исключение составляют лица, проживающие в том же населенном пункте, где проводится процедура. Сегодня в регионе 344 человека, страдающие хронической почечной недостаточностью (161 из них имеет первую группу инвалидности), три раза в неделю с сопровождающим лицом осуществляют поездки в лечебную организацию для прохождения процедуры гемодиализа. В бюджете-2019 на эти цели предусмотрено более 24,2 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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