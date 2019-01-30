Владимир Нетёсов: «Господдержка «народных инициатив» напрямую влияет на консолидацию гражданского общества»
В Воронежской области на текущий год субсидии на реализацию проектов по поддержке местных инициатив выросли в два раза
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Объем финансирования на эти цели составит 120 млн рублей.
Дополнительные средства выделят в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований, утвержденных региональным парламентом в Законе Воронежской области о «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
ИСТОЧНИК KP.RU