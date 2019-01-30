В Воронеже сняли на видео скорую, застрявшую в снегу по пути к больному ребенку

СЕГОДНЯ 13:37 2019-01-30T13:39:10+03:00

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В Сети разместили видео скорой, спешащей на вызов и застрявшей в сугробе на улице Леонида Утесова в микрорайоне Шилово. Водитель «неотложки» сообщил, что врачам пришлось дальше идти пешком. Вызов, между тем, был очень серьезный – по телефону говорили, что у ребенка высокая температура, и он задыхался.

В мэрии пообещали почистить этот участок дороги в максимально короткие сроки. В региональный департамент здравоохранения «Комсомолка» направила запрос, чтобы узнать, не повлияла ли задержка скорой на состояние здоровья ребенка.

Напомним, похожее видео выложили в Сеть во вторник, 29 января. На нем также буксует скорая. В департаменте здравоохранения сообщили, что «неотложка» отвозила пациента в хирургический корпус ОДКБ № 2. И заявили, что очистку дороги в этом месте затрудняет то, что за сутки здесь проходит более тысячи машин с больными детьми, а расположение корпуса не позволяет очищать подъездные пути с помощью техники.

В Шилово скорая, едущая на вызов, застряла в снегу.

ИСТОЧНИК KP.RU