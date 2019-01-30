2019-01-30T13:36:01+03:00
Общество

Воронежское хозяйство оштрафовали на 50 тысяч за гору навоза

Порчу земли обнаружили в Аннинском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областямФото с сайта Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям
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Сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям во время плановой проверки хозяйства в Аннинском районе выявили факт порчи земель сельскохозяйственного назначения. Горе-фермеры свалили на поле гору навоза крупного рогатого скота на площади 0,03 га.

Инспекторы отобрали на анализ пробы почвы на микробиологическое загрязнение. В образцах обнаружили превышение бактерий группы кишечной палочки, энтерококков, а также яйца и личинки гельминтов в живом виде.

- ООО «Агротех-Гарант Пугаческий», являясь производителем и собственником отходов производства – навоза от крупного рогатого скота свежего и перепревшего, не приняло исчерпывающих мер для организации хранения навоза в соответствии с требованиями действующего законодательства, вследствие чего допустило порчу земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства, - отметили в управлении. - А должностным лицом ООО «Агротех-Гарант Пугаческий» не были приняты все зависящие от него меры для недопущения названного нарушения, что свидетельствует о наличии в его действиях вины.

По факту нарушения инспекторы управления составили протокол. На предприятие наложили административный штраф в размере 40 тысяч рублей, на должностное лицо – 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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